Джонсон: ЕС не объяснил отказ от предложения Великобритании по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не знает, почему Евросоюз возражает против его плана по Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Наше предложение очень справедливое, очень умное. Это - уважение к мирному процессу в Северной Ирландии. Оно гарантирует, что на границе между Северной Ирландией и Ирландией нет "жесткой" границы. Это - большой шаг вперед, большая уступка, большой компромисс правительства Британии", - заявил Джонсон.

"Мы говорим нашим друзьям, что это очень большое, честное и умное предложение. Что мы хотели бы услышать от вас сейчас - это ваши мысли. И если у вас возникнут проблемы с любым из предложений, которые мы представили, то давайте подробно разберемся и обсудим их", - добавил он.

Предложение Джонсона заменяет так называемый backstop - механизм действий на границе Ирландии и Северной Ирландии - рядом различных договоренностей.

Согласно плану, Северная Ирландия покинет таможенный союз ЕС вместе с остальной частью Великобритании в начале 2021, но с согласия местного парламента продолжит применять законодательство ЕС, касающееся сельскохозяйственной и другой продукции.

В Брюсселе отвергают новые предложения Великобритании по Brexit, заявляя, что они недостаточны, чтобы стать основой для полноценного соглашения.