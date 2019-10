Трамп про виведення військ із Сирії: час вийти з цієї безглуздої безкінечної війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що американським військам більше немає сенсу перебувати в Сирії після "швидкої 100-відсоткової перемоги над халіфатом "Ісламської держави".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Курди боролися разом з нами, але їм платили величезні суми грошей і давали оснащення для цього. Вони боролися з Туреччиною протягом десятиліть. Я тримав цю боротьбу майже три роки, але нам пора вийти з цих безглуздих безкінечних воєн, багато з яких є племінними, і повернути наших солдатів додому", - написав Трамп.

....almost 3 years, but it is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home. WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to.....