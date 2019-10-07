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Трамп про виведення військ із Сирії: час вийти з цієї безглуздої безкінечної війни

Понеділок, 7 жовтня 2019, 15:53

Президент США Дональд Трамп заявив, що американським військам більше немає сенсу перебувати в Сирії після "швидкої 100-відсоткової перемоги над халіфатом "Ісламської держави".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав в Twitter.

"Курди боролися разом з нами, але їм платили величезні суми грошей і давали оснащення для цього. Вони боролися з Туреччиною протягом десятиліть. Я тримав цю боротьбу майже три роки, але нам пора вийти з цих безглуздих безкінечних воєн, багато з яких є племінними, і повернути наших солдатів додому", - написав Трамп.

Він заявив що тепер Туреччина, Європа, Сирія, Іран, Ірак, Росія і курди повинні будуть вирішити ситуацію і те, що вони хочуть зробити з захопленими бійцями ІДІЛ.

"Всі вони ненавидять ІДІЛ, були ворогами протягом багатьох років. Ми на відстані 7000 миль і знову переможемо ІДІЛ, якщо вони наблизяться до нас!", - додав він.

Напередодні стало відомо, що військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.

Нагадаємо, Туреччина оголосила, що цього тижня почне повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який в основному контролюється курдськими загонами YPG, яких Анкара вважає терористами.

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