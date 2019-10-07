Трамп о выводе войск из Сирии: время выйти из этой бессмысленной бесконечной войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам больше нет смысла находиться в Сирии после "быстрой 100-процентной победы над халифатом "Исламского государства".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Курды сражались с нами, но им платили огромные суммы денег и давали оснащение для этого. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я держал эту борьбу почти три года, но нам пора выйти из этих нелепых бесконечных войн, многие из которых являются племенными, и привести наших солдат домой", - написал Трамп.

....almost 3 years, but it is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home. WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

Он заявил что теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды должны будут разрешить ситуацию и то, что они хотят сделать с захваченными бойцами ИГИЛ.

"Все они ненавидят ИГИЛ, были врагами в течение многих лет. Мы на расстоянии 7000 миль и снова сокрушим ИГИЛ, если они приблизятся к нам!", - добавил он.

Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции у турецкой границы.

Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.