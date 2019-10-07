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Трамп о выводе войск из Сирии: время выйти из этой бессмысленной бесконечной войны

Понедельник, 7 октября 2019, 15:53

Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам больше нет смысла находиться в Сирии после "быстрой 100-процентной победы над халифатом "Исламского государства".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Курды сражались с нами, но им платили огромные суммы денег и давали оснащение для этого. Они боролись с Турцией на протяжении десятилетий. Я держал эту борьбу почти три года, но нам пора выйти из этих нелепых бесконечных войн, многие из которых являются племенными, и привести наших солдат домой", - написал Трамп.

Он заявил что теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды  должны будут разрешить ситуацию и то, что они хотят сделать с захваченными бойцами ИГИЛ.

"Все они ненавидят ИГИЛ, были врагами в течение многих лет. Мы на расстоянии 7000 миль и снова сокрушим ИГИЛ, если они приблизятся к нам!", - добавил он.

Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции у турецкой границы.

Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.

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Трамп Сирия
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