Штайнмаєр здивований суперечками, які викликала в Києві його формула

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відкинув критику з боку українських політиків щодо запропонованої ним формули.

Про це він заявив, перебуваючи з візитом у Тбілісі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Він також спростував твердження, що на запропоновану ним формулу вплинула Росія.

Штайнмаєр нагадав, що три роки тому переговори у "нормандському форматі" опинилися у глухому куті. За словами політика, який на той час був главою МЗС Німеччини, сторони знали про проєкти, які вони повинні були реалізовувати в рамках мінських угод. Однак, стверджує Штайнмаєр, кроки, які вони повинні були зробити, видавалися сторонами надто великими.

"Тому формула не містить нічого іншого, як спробу зробити з великих кроків, на які сторони конфлікту не наважувалися, кілька маленьких кроків", - сказав президент Німеччини. За його словами, про послідовність та наповнення цих кроків ще мали вести переговори.

Крім того, президент ФРН висловив здивування через нинішню критику запропонованої ним формули певними політиками в Києві. "Суперечки в Україні дивують мене трохи лише тому, що один з учасників, тодішній президент (Петро Порошенко. - Ред.)" був залучений до переговорів, зазначив Штайнмаєр.

"Формула Штайнмаєра", запропонована наприкінці 2015 року, стосується виконання одного з пунктів мінських угод - визначення статусу Донбасу. Суть формули полягає у тому, що Донбас має отримати особливий статус на час проведення там місцевих виборів, а на постійній основі - після того, як результати виборів визнає ОБСЄ. Під її контролем має відбутися і саме голосування.