Штайнмайер удивлен спорами, которые вызвала в Киеве его формула

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику со стороны украинских политиков относительно предложенной им формулы.

Об этом он заявил, находясь с визитом в Тбилиси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Он также опроверг утверждения, что на предложенную им формулу повлияла Россия.

Штайнмайер напомнил, что три года назад переговоры в "нормандском формате" оказались в тупике. По словам политика, который на то время был главой МИД Германии, стороны знали о проекты, которые они должны были реализовывать в рамках минских соглашений. Однако, утверждает Штайнмайер, шаги, которые они должны были сделать, выдавались сторонами слишком большими.

"Поэтому формула не содержит ничего другого, как попытку сделать из больших шагов, на которые стороны конфликта не решались, несколько маленьких шагов", - сказал президент Германии. По его словам, о последовательности и наполнения этих шагов еще должны были вести переговоры.

Кроме того, президент ФРГ выразил удивление через нынешнюю критику предложенной им формулы определенными политиками в Киеве. "Споры в Украине удивляют меня немного только потому, что один из участников, тогдашний президент (Петр Порошенко. - Ред.)" был вовлечен в переговоры, отметил Штайнмайер.

"Формула Штайнмайера", предложенная в конце 2015 года, касается выполнения одного из пунктов минских соглашений - определение статуса Донбасса. Суть формулы заключается в том, что Донбасс должен получить особый статус на время проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после того, как результаты выборов признает ОБСЕ. Под ее контролем должно состояться и само голосование.