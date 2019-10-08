Посла США в ЕС опросят в Конгрессе по делу давления Трампа на Зеленского

Посол США в ЕС Гордон Сондленд свидетельствовать в Конгрессе по делу о давлении американского президента Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Гордон Сондленд является одной из ключевых фигур в расследовании возглавляемой демократами Палаты представителей о том, Трамп должен быть подвергнут импичменту за давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы расследовать дело против его политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера.

Сонленд даст показания во вторник 8 октября.

Как сообщалось, 11 октября по делу даст показания и бывшая посол США в Украине Мари Йованович.

Согласно жалобе информатора, Сондленд вместе с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером давал советы Зеленскому, что делать с требованиями американского президента.