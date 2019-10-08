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Наїзд на автомобілі у Німеччині: водій виявився сирійцем і був відомий поліції

Вівторок, 8 жовтня 2019, 11:46

32-річний чоловік, який викрав вантажівку у німецькому Лімбурзі, а потім протаранив нею декілька легковиків, має сирійське походження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Підозрюваний прибув до Німеччини у листопаді 2015 року. З 1 жовтня 2019 року у нього не було дійсного дозволу на проживання у країні.

Раніше він потрапляв у поле зору поліції і притягувався до відповідальності за розбій, торгівлю наркотиками і дрібні крадіжки, однак екстремістські погляди не демонстрував.

При затриманні чоловік згадував Аллаха і чинив опір.

У Генпрокуратурі у Франкфурті відмовилися говорити про терористичне підґрунтя інциденту. Там стверджують, що розслідування продовжується.

Як повідомлялося, у німецькому місті Лімбург чоловік на вкраденій вантажівці протаранив кілька легкових автомобілів, які стояли на світлофорі. Декілька людей отримали поранення.

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