Наїзд на автомобілі у Німеччині: водій виявився сирійцем і був відомий поліції
32-річний чоловік, який викрав вантажівку у німецькому Лімбурзі, а потім протаранив нею декілька легковиків, має сирійське походження.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Підозрюваний прибув до Німеччини у листопаді 2015 року. З 1 жовтня 2019 року у нього не було дійсного дозволу на проживання у країні.
Раніше він потрапляв у поле зору поліції і притягувався до відповідальності за розбій, торгівлю наркотиками і дрібні крадіжки, однак екстремістські погляди не демонстрував.
При затриманні чоловік згадував Аллаха і чинив опір.
У Генпрокуратурі у Франкфурті відмовилися говорити про терористичне підґрунтя інциденту. Там стверджують, що розслідування продовжується.
Як повідомлялося, у німецькому місті Лімбург чоловік на вкраденій вантажівці протаранив кілька легкових автомобілів, які стояли на світлофорі. Декілька людей отримали поранення.