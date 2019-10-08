Наезд на автомобиле в Германии: водитель оказался сирийцем и был известен полиции

32-летний мужчина, который похитил грузовик в немецком Лимбурге, а затем протаранил несколько легковушек, имеет сирийское происхождение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Подозреваемый прибыл в Германию в ноябре 2015 года. С 1 октября 2019 года у него не было действительного вида на жительство в стране.

Ранее он попадал в поле зрения полиции и привлекался к ответственности за разбой, торговлю наркотиками и мелкие кражи, однако экстремистских взглядов не демонстрировал.

При задержании мужчина вспоминал Аллаха и сопротивлялся.

В Генпрокуратуре во Франкфурте отказались говорить о террористической подоплеке инцидента. Там утверждают, что расследование продолжается.

Как сообщалось, в немецком городе Лимбург мужчина на угнанном грузовике протаранил несколько легковых автомобилей, стоявших на светофоре. Несколько человек получили ранения.