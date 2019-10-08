"Бухгалтерський трюк": Норвегія збільшила оборонний бюджет, додавши військові пенсії
Норвегія збільшила оборонний бюджет приблизно на $570 мільйонів, однак насправді це сталося завдяки включенню в нього військових пенсій і витрат на пошуково-рятувальну службу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила представниця норвезької Робітничої партії в коментарі виданню норвезьких збройних сил Forsvarets forum.
На саміті НАТО в 2014 році країни-члени взяли на себе зобов'язання поступово збільшувати свої оборонні бюджети до 2% ВВП. Норвегія витрачає на оборону 1,8% ВВП, а останнє збільшення, за даними уряду, додасть ще 0,1% в 2020 році.
Однак, в Робітничій партії, лідером якої раніше був нинішній генсек НАТО Єнс Столтенберг, вважають, що збільшення витрат не забезпечує посилення обороноздатності.
"Цей новий метод бухгалтерського обліку є всього лише трюком і не означає збільшення оборонних можливостей. Міністр оборони знає, що процентна частка ВВП залишиться незмінною з 2019-2020 роках", - сказала представниця партії з питань оборонної політики Анніка Хутфельдт.
Вона також заявила, що Норвегія при уряді Столтенберга в 2013 році була на 7-му місці в НАТО за видатками на оборону в співвідношенні до ВВП. "З Ерною Солберг (чинна прем'єрка Норвегії. - Ред.) Норвегія опустилася на 13-те місце", - сказала вона.
У правлячій Консервативній партії (Høyre) не згодні з критикою нового методу підрахунку оборонних витрат.
"Справа в тому, що у країн НАТО повинен бути загальний метод підрахунку, в іншому випадку вони будуть порівнювати "яблука і груші", - сказав політичний представник партії з правових питань Харек Ельвенес.
Він зазначив, що Столтенберг закликав держави-члени розглянути витрати, які можуть бути включені в національну звітність про витрати на оборону, саме це і зробила Норвегія.