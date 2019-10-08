"Бухгалтерский трюк": Норвегия увеличила оборонный бюджет, добавив военные пенсии

Норвегия увеличила оборонный бюджет примерно на $570 млн, однако на самом деле это произошло благодаря включению в него военных пенсий и расходов на поисково-спасательную службу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила представитель норвежской Рабочей партии в комментарии изданию норвежских вооруженных сил Forsvarets forum.

На саммите НАТО в 2014 году страны-члены обязались постепенно увеличивать свои оборонные бюджеты до 2% ВВП. Норвегия тратит на оборону 1,8% ВВП, а последнее увеличение, по данным правительства, добавит еще 0,1% в 2020 году.

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Однако в Рабочей партии, лидером которой ранее был нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, считают, что увеличение расходов не обеспечивает усиление обороноспособности.

"Этот новый метод бухгалтерского учета – всего лишь трюк, и он не означает увеличения оборонных возможностей. Министр обороны знает, что процентная доля ВВП останется неизменной с 2019-2020 годах", - сказала представительница партии по вопросам оборонной политики Анника Хутфельдт.

Она также заявила, что Норвегия при правительстве Столтенберга в 2013 году была на седьмом месте в НАТО по расходам на оборону в соотношении к ВВП. "С Эрной Солберг (действующий премьер Норвегии. - Ред.) Норвегия опустилась на тринадцатое место", - сказала она.

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В правящей Консервативной партии (Høyre) не согласны с критикой нового метода подсчета оборонных расходов.

"Дело в том, что в НАТО должен быть общий метод подсчета, в противном случае они будут сравнивать "яблоки и груши", - сказал политический представитель партии по правовым вопросам Харек Эльвенес.

Он отметил, что Столтенберг призвал государства-члены рассмотреть расходы, которые могут быть включены в национальную отчетность о расходах на оборону, именно это и сделала Норвегия.