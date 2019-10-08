Напад на поліцію у Парижі: Макрон закликав французів до боротьби з "ісламістською гідрою"

Президент Франції Еммануель Макрон вшанував пам'ять чотирьох чиновників, убитих під час нападу на поліцейську дільницю в Парижі, і закликав до загальної боротьби з "ісламістською гідрою".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Четверо поліцейських загинули. Вони зробили вибір, надівши уніформу і присвятивши своє життя захисту інших. Вони загинули на службі, на роботі, як і ті, хто в 2015 році став жертвою ісламістського тероризму", - сказав Макрон.

Він пообіцяв, що розслідування буде приведено максимально прозоро і що "правосуддя відбудеться так, як повинно".

Макрон визнав, що "одних інститутів буде недостатньо", щоб покінчити з "ісламістської гідрою" і закликав французів "об'єднатися, мобілізуватися, діяти разом".

"Ми переможемо тільки в тому випадку, якщо наша країна стане на боротьбу з цим підпільним ісламізмом, який розбещує дітей Франції", - сказав він.

Раніше стало відомо, що вбивця поліцейських дотримувався "радикального бачення ісламу" і підтримував "певні злочини, що здійснюються в ім'я цієї релігії".

За словами прокурора, 45-річний IT-експерт Мікаель Харпон спілкувався з членами салафітського руху. Він також обмінювався текстовими повідомленнями релігійного характеру зі своєю дружиною перед нападом минулого четверга.