Нападение на полицию в Париже: Макрон призвал французов к борьбе с "исламистской гидрой"

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память четырех чиновников, убитых при нападении на полицейский участок в Париже, и призвал к всеобщей борьбе с "исламистской гидрой".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Четверо полицейских погибли. Они сделали выбор, надев униформу и посвятив свою жизнь защите других. Они погибли на службе, на работе, как и те, кто в 2015 году стал жертвой исламистского терроризма", - сказал Макрона.

Он пообещал, что расследование будет проведено максимально прозрачно и "правосудие осуществится так, как должно".

Макрон признал, что "одних институтов будет недостаточно", чтобы покончить с "исламистской гидрой" и призвал французов "объединиться, мобилизоваться, действовать вместе".

"Мы победим только в том случае, если наша страна поднимется на борьбу с этим подпольным исламизмом, который развращает детей Франции", - сказал он.

Ранее стало известно, что убийца полицейских был последователем "радикального видения ислама" и поддерживал "определенные преступления, совершаемые во имя этой религии".

По словам прокурора, 45-летний IT-эксперт Микаэль Харпон общался с членами салафитского движения. Он также обменивался текстовыми сообщениями религиозного характера со своей женой перед нападением в прошлый четверг.