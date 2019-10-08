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У Ердогана відреагували на погрози Трампа знищити економіку Туреччини

Вівторок, 8 жовтня 2019, 13:42

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив, що країна має рішучість і силу здійснити свої власні плани, коли йдеться про національну безпеку, і не може контролюватися погрозами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

"Туреччина не прийме створення терористичного коридору або терористичної держави поруч зі своїми кордонами за жодних обставин, чого б це не коштувало", - сказав Октай.

Він додав, що Туреччина збереже свій підхід до майбутнього сирійців, щоб забезпечити мир у регіоні.

Коментарі віцепрезидента з'явилися наступного дня після того, як Трамп пригрозив "знищити" економіку Туреччини, якщо він вважатиме кроки Анкари "забороненими".

Раніше стало відомо, що військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.

Нагадаємо, Туреччина оголосила, що цього тижня почне повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який здебільшого контролюється курдськими загонами YPG, яких Анкара вважає терористами і які є союзниками США.

Торік турецька ліра впала до історичного мінімуму через санкції США.

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Туреччина США
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