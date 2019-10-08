У Эрдогана отреагировали на угрозы Трампа уничтожить экономику Турции

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у страны есть решимость и сила осуществить свои собственные планы, когда речь идет о национальной безопасности, и ее нельзя контролировать угрозами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"Турция не примет создания террористического коридора или террористического государства рядом со своими границами ни при каких обстоятельствах, чего бы это ни стоило", - сказал Октай.

Он добавил, что Турция сохранит свой подход к будущему сирийцев, чтобы обеспечить мир в регионе.

Комментарии вице-президента появились на следующий день после того, как Трамп пригрозил "уничтожить" экономику Турции, если он сочтет шаги Анкары "запрещенными".

Ранее стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и покидают позиции у турецкой границы.

Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии, в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами и которые являются союзниками США.

В прошлом году турецкая лира упала до исторического минимума из-за санкций США.