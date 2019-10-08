Замешанном в скандале с Украиной послу США в ЕС приказали не появляться перед Конгрессом

Гордону Сондленду, послу США в Европейском Союзе, приказали не появляться 8 октября на запланированное интервью с комитетами Палаты, которые ведут расследование импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Гордон Сондленд является одной из ключевых фигур в расследовании, возглавляемом демократами Палаты представителей, о том, должен ли Трамп быть подвергнут импичменту за давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью расследовать дело против его политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера.

"Сегодня утром Государственный департамент США приказал послу Гордону Сондленду не являться на его запланированное интервью перед Общим комитетом Палаты представителей США", - говорится в сообщении адвоката Сондленда Роберта Лускина.

"Посол Сондленд ранее добровольно согласился появиться сегодня без необходимости повестки в суд, чтобы быстро ответить на вопросы Комитета".

"Как действующий посол США в ЕС и сотрудник Госдепартамента, посол Сондленд обязан следовать указанию Департамента", - продолжил Лускин, добавив, что Сондленд "крайне разочарован, что он не сможет сегодня дать показания".

Лускин отметил, что Сондленд приехал в столицу США из Брюсселя, "чтобы подготовиться к своим показаний и быть в состоянии ответить на вопрос Комитета".

Согласно жалобе информатора, Сондленд вместе с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером давал советы Зеленскому, что делать с требованиями американского президента.

Как сообщалось, 11 октября в деле даст показания и бывшая посол США в Украине Мари Йованович.