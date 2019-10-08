Фламандський парламент евакуювали через повідомлення про бомбу

Пленарне засідання фламандського парламенту 8 жовтня, що стосувалося формування бюджету новим урядом, довелося припинити через попередження про бомбу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Будівлю були змушені покинути всі, хто в ній перебував. За словами Мартіни Гуссенс, генерального секретаря фламандського парламенту, хтось подзвонив і англійською повідомив про бомбу.

Служби вважають, що це, можливо, пов'язано з 40-річчям Курдського інституту, запланованим в будівлі цього дня.

26 травня в Бельгії одночасно пройшли вибори до Європарламенту, федерального і регіональних парламентів, на яких перемогли радикальні партії, що виступають за розширення повноважень регіонів.

У Бельгії немає загальнонаціональних партій, на виборах в нижню палату парламенту Фландрія (північ) голосує за свої нідерландськомовні партії, Валлонія (південь) - за свої, франкомовні.

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Місця в парламенті між переможцями розподіляються за квотним принципом - зі 150 місць в Палаті представників 87 відходять фламандцям, 67 - Валлонії.

У Фландрії перше місце посіла провідна партія, правоцентристський "Новий фламандський альянс" (N-VA), яку очолює бургомістр Антверпена Барт Де Вевер.

Друге місце у Фландрії посіла партія "Vlaams Belang" ("Фламандський інтерес") з результатом 18,6% голосів, що на 13% більше в порівнянні з минулими виборами. Ця політична сила має ще більш радикальні погляди на економічну і політичну автономію Фландрії, обмеження імміграції.