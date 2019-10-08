Фламандский парламент эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Пленарное заседание фламандского парламента 8 октября по вопросу формирования бюджета новым правительством пришлось прекратить из-за предупреждения о бомбе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Здание были вынуждены покинуть все, кто в нем находился. По словам Мартины Гуссенс, генерального секретаря фламандского парламента, кто-то позвонил и на английском языке сообщил о бомбе.

Службы считают, что это, возможно, связано с 40-летием Курдского института, запланированным в здании в тот же день.

26 мая в Бельгии одновременно прошли выборы в Европарламент, федеральный и региональные парламенты, на которых победили радикальные партии, выступающие за расширение полномочий регионов.

В Бельгии нет общенациональных партий, на выборах в нижнюю палату парламента Фландрия (север) голосует за свои нидерландскоязычные партии, Валлония (юг) - за свои, франкоязычные.

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Места в парламенте между победителями распределяются по квотному принципу - из 150 мест в Палате представителей 87 отходят фламандцам, 67 - Валлонии.

Во Фландрии первое место заняла ведущая партия, правоцентристский "Новый фламандский альянс" (N-VA), которую возглавляет бургомистр Антверпена Барт Де Вевер.

Второе место во Фландрии заняла партия "Vlaams Belang" ("Фламандский интерес") с результатом 18,6% голосов, что на 13% больше по сравнению с прошлыми выборами. Эта политическая сила придерживается еще более радикальных взглядов на экономическую и политическую автономию Фландрии, ограничение иммиграции.