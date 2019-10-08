Нестасе формально став мером Кишинева: торішні вибори визнали

Апеляційна палата Молдови 8 жовтня підтвердила законність результатів виборів мера Кишинева, в яких переміг лідер партії "Гідність і правда" (DA) Андрій Нестасе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Підтверджується, що генеральним мером Кишинева став Андрій Нестасе", - сказано в рішенні Апеляційної палати.

Судді Апеляційної палати повністю скасували рішення суду Кишинева про анулювання результатів обох турів виборів мера Кишинева - 20 травня і 3 червня 2018 року. Таким чином, вибори визнаються дійсними, а переможець Андрій Нестасе - обраним мером столиці.

Рішення Апеляційної палати можна оскаржити у Вищій судовій палаті. Загальні місцеві вибори в Молдові повинні відбутися 20 жовтня 2019 року, тобто де-факто Нестасе не стане мером. Політик балотувався і на цих виборах.

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Нагадаємо, 19 червня 2018 року суд скасував результати виборів мера Кишинева, на яких переміг Нестасе. Суд визнав заклик до участі в голосуванні в день виборів порушенням і визнав винними в цьому порушенні обох учасників другого туру - Нестасе і кандидата від Партії соціалістів Іона Чебана.

Апеляційна палата і Вища судова палата відхилили опротестування Нестасе і залишили в силі рішення суду першої інстанції. Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні 29 червня 2018 року на підставі рішення суду анулювала результати виборів в Кишиневі.

Після того як всі національні інстанції суду відхилили позови Нестасе, він звернувся в ЄСПЛ. Він вважає, що рішення про скасування виборів було політично мотивованим і "порушувало його право на свободу вираження поглядів".

ЄСПЛ дав справі хід. Судді звернулися до уряду Молдови з питанням, чи порушила держава стосовно Нестасе перший пункт ст. 10 Європейської конвенції з прав людини. Цей пункт передбачає право на свободу вираження поглядів.