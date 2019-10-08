Нэстасе формально стал мэром Кишинева: признаны прошлогодние выборы

Апелляционная палата Молдовы 8 октября подтвердила законность результатов выборов столичного мэра, в которых победил лидер партии "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Подтверждается, что генеральным мэром Кишинева стал Андрей Нэстасе", — говорится в решении Апелляционной палаты.

Судьи Апелляционной палаты полностью отменили решение суда Кишинева об аннулировании результатов обоих туров выборов мэра Кишинева — 20 мая и 3 июня 2018 года. Таким образом, выборы признаются действительными, а их победитель, Андрей Нэстасе — избранным мэром столицы.

Решение Апелляционной палаты можно обжаловать в Высшей судебной палате. Общие местные выборы в Молдове должны состояться 20 октября 2019 года, то есть де-факто Нэстасене не станет мэром. Политик баллотировался и на этих выборах.

Читайте также В Молдове попытались оправдать голос за возвращение РФ в ПАСЕ

Напомним, 19 июня 2018 года суд сектора Центр отменил результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил Нэстасе. Суд счел призыв к участию в голосовании в день выборов нарушением и признал виновными в этом нарушении обоих участников второго тура — Нэстасе и кандидата от Партии социалистов Иона Чебана. Апелляционная палата и Высшая судебная палата отклонили опротестования Нэстасе и оставили в силе решение суда первой инстанции. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 29 июня 2018 года на основании решения суда аннулировала результаты выборов в Кишиневе.

После того как все национальные инстанции суда отклонили иски Нэстасе, он обратился в ЕСПЧ. Он считает, что решение об отмене выборов было политически мотивированным, и "нарушало его право на свободу выражения мнения".

ЕСПЧ дал делу ход. Судьи обратились к правительству Молдовы с вопросом, нарушило ли государство по отношению к Нэстасе первый пункт ст. 10 Европейской конвенции по правам человека? Этот пункт предусматривает право на свободу выражения мнения.