Парламент Італії схвалив скорочення кількості депутатів

Нижня палата парламенту Італії 8 жовтня проголосувала за скорочення парламентарів з 945 до 600 осіб.

Це рішення підтримали 553 депутатів, а 14 були проти, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Після затвердження законопроєкт тепер став законом. Оскільки це був конституційний законопроєкт, для затвердження необхідно було щонайменше 316 голосів.

Конституційна реформа скорочує депутатів з 630 до 400 осіб, а сенаторів - з 315 до 200.

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Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що "це історичний день для Італії". Він сказав, що реформа "впливає на витрати на політику та робить роботу палат більш ефективною".

Скорочення зробить італійський парламент одним з найменших у Європейському Союзі.