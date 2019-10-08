Парламент Италии одобрил сокращение количества депутатов

Нижняя палата парламента Италии 8 октября проголосовала за сокращение парламентариев c 945 до 600 человек.

Это решение поддержали 553 депутатa, а 14 были против, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

После утверждения законопроект теперь стал законом. Поскольку это был конституционный законопроект, для утверждения необходимо было как минимум 316 голосов.

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Конституционная реформа сокращает депутатов с 630 до 400 человек, а сенаторов - с 315 до 200.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что "это исторический день для Италии". Он сказал, что реформа "влияет на расходы на политику и делает работу палат более эффективной".

Сокращение сделает итальянский парламент одним из самых маленьких в Европейском Союзе.