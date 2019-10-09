Стрілянина біля синагоги в Німеччині: є перший затриманий

Поліція, яка проводить спецоперацію після смертельної стрілянини у східнонімецькому місті Галле, повідомила про перше затримання.

Як пише "Європейська правда" про це поліція прозвітувала у своєму Twitter.

"Наші сили захопили одну особу… Ми посилили присутність в Галле та на околицях і стабілізуємо ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у в результаті стрілянини у місті Галле щонайменше двоє осіб загинули. За даними деяких ЗМІ, стрілянина сталася біля будівлі місцевої синагоги, за даними інших – біля єврейського кладовища.

Поліція вважає, що стрілків було декілька, й вони втекли автомобілем.

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Німецька залізниця повідомила про закриття залізничної станції в Галле на час спецоперації.

Мовник MDR повідомив, що на кладовищі також підірвали ручну гранату, але офіційно ця інформація не підтверджена.

Стрілянина зі смертельними наслідками сталася в Йом-Кіпур, одне з найголовніших свят євреїв.