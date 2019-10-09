Стрельба возле синагоги в Германии: есть первый задержанный
Полиция, проводит спецоперацию после смертельной стрельбы в восточногерманском городе Галле, сообщила о первом задержании.
Как пишет "Европейская правда", об этом полиция отчиталась в своем Twitter.
"Наши силы захватили одного человека... Мы усилили присутствие в Галле и в окрестностях и стабилизируем ситуацию", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате стрельбы в городе Галле по меньшей мере два человека погибли. По данным некоторых СМИ, стрельба произошла у здания местной синагоги, по данным других - у еврейского кладбища.
Полиция считает, что стрелков было несколько, и они скрылись на автомобиле.
Немецкая железная дорога сообщила о закрытии железнодорожной станции в Галле на время спецоперации.
Вещатель MDR сообщил, что на кладбище также взорвали ручную гранату, но официально эта информация не подтверждена.
Стрельба со смертельным исходом произошла в Йом-Кипур, один из главных иудейских праздников.