Стрельба возле синагоги в Германии: есть первый задержанный

Полиция, проводит спецоперацию после смертельной стрельбы в восточногерманском городе Галле, сообщила о первом задержании.

Как пишет "Европейская правда", об этом полиция отчиталась в своем Twitter.

"Наши силы захватили одного человека... Мы усилили присутствие в Галле и в окрестностях и стабилизируем ситуацию", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате стрельбы в городе Галле по меньшей мере два человека погибли. По данным некоторых СМИ, стрельба произошла у здания местной синагоги, по данным других - у еврейского кладбища.

Полиция считает, что стрелков было несколько, и они скрылись на автомобиле.

Читайте также Двое погибших в результате стрельбы на востоке Германии

Немецкая железная дорога сообщила о закрытии железнодорожной станции в Галле на время спецоперации.

Вещатель MDR сообщил, что на кладбище также взорвали ручную гранату, но официально эта информация не подтверждена.

Стрельба со смертельным исходом произошла в Йом-Кипур, один из главных иудейских праздников.