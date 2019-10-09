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Польща: партія влади очолює опитування перед виборами в неділю

Середа, 9 жовтня 2019, 20:17

Коаліція на чолі з керівною націоналістичною партією "Право та справедливість" (PiS) зберігає лідерство щодо своїх конкурентів перед парламентськими виборами в неділю, 13 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Відповідно до опитування IBRiS, коаліція під керівництвом PiS отримує 44,3% підтримки. Це приблизно вдвічі більше, ніж 22,7% у опозиційної "Громадянської коаліції", до якої належить партія "Громадянська платформа" (PO).

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Лівий блок Lewica має 13,8% підтримки, а PSL / Kukiz15 - 6,2%.

Ультраправа Konfederacja, яка виступила за можливість союзу з Росією, не долає прохідний поріг - 3,5%.

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