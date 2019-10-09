Польша: партия власти возглавляет опросы перед выборами в воскресенье
Среда, 9 октября 2019, 20:17
Коалиция во главе с руководящей националистической партией "Право и справедливость" (PiS) сохраняет лидерство в отношении своих конкурентов перед парламентскими выборами в Польше в воскресенье, 13 октября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.
Согласно опросу IBRiS, коалиция под руководством PiS получает 44,3% поддержки. Это примерно вдвое больше, чем 22,7% в оппозиционной "Гражданской коалиции", к которой относится партия "Гражданская платформа" (PO).
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