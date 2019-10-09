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Польша: партия власти возглавляет опросы перед выборами в воскресенье

Среда, 9 октября 2019, 20:17

Коалиция во главе с руководящей националистической партией "Право и справедливость" (PiS) сохраняет лидерство в отношении своих конкурентов перед парламентскими выборами в Польше в воскресенье, 13 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Согласно опросу IBRiS, коалиция под руководством PiS получает 44,3% поддержки. Это примерно вдвое больше, чем 22,7% в оппозиционной "Гражданской коалиции", к которой относится партия "Гражданская платформа" (PO).

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Левый блок Lewica имеет 13,8% поддержки, а PSL / Kukiz15 - 6,2%.

Правая Konfederacja, которая выступила за возможность союза с Россией, не преодолевает проходной порог - 3,5%.

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