Польша: партия власти возглавляет опросы перед выборами в воскресенье

Коалиция во главе с руководящей националистической партией "Право и справедливость" (PiS) сохраняет лидерство в отношении своих конкурентов перед парламентскими выборами в Польше в воскресенье, 13 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Согласно опросу IBRiS, коалиция под руководством PiS получает 44,3% поддержки. Это примерно вдвое больше, чем 22,7% в оппозиционной "Гражданской коалиции", к которой относится партия "Гражданская платформа" (PO).

Левый блок Lewica имеет 13,8% поддержки, а PSL / Kukiz15 - 6,2%.

Правая Konfederacja, которая выступила за возможность союза с Россией, не преодолевает проходной порог - 3,5%.