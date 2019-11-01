Генсек НАТО: Україна може подати заявку на ПДЧ, але навіщо?
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україні немає сенсу подавати нову заявку про План дій щодо членства, тому що вона має низку інших інструментів для співпраці з Альянсом.
Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю "Європейській правді".
"Немає потреби з української сторони робити будь-що. Єдине, що є важливим, і на чому Україна має концентруватися зараз – це реформи. Це модернізація вашої оборони, боротьба з корупцією, поліпшення системи правосуддя – і все це покликане полегшити життя людей", - сказав він.
На питання про те, чи є необхідність Україні подавати нову заявку замість поданої на Бухарестському саміті в 2008 році, і чи зашкодить це процесу, генсек сказав: "Ні, але навіщо? Немає сумнівів, що Україна прагне членства, але зараз ані питання вашого вступу до НАТО, ані питання ПДЧ не є у фокусі уваги".
В той же час Столтенберг підтвердив, що ПДЧ справді є обов’язковою частиною процесу отримання членства.
"Однак я вважаю, що зараз треба фокусуватися не так на цих формальностях, як на реальності. А реальність полягає в тому, що поліпшення, посилення безпекових інституцій, досягнення стандартів НАТО, посилення взаємосумісності Українських збройних сил, тобто їхньої здатності діяти разом із силами НАТО – це сутність того процесу, коли держава йде до членства. А чи це має назву "ПДЧ", чи оформлене у вигляді інших форматів та програм – це вже не так важливо", - сказав він.
Нагадаємо, віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде подавати заявку на ПДЧ, оскільки вважає чинною подану на Бухарестському саміті в 2008 році.
Такої ж позиції, як відомо, дотримуються Міністерство оборони та МЗС.
При цьому Кулеба підкреслив, що інтеграція України в НАТО є "абсолютним і незмінним пріоритетом".
Читайте також: "Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО"