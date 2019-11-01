Люксембургский суд отложил рассмотрение шпионского дела из-за операции Юнкера

Суд в Люксембурге вынужден отложить следующее слушание по делу о шпионском скандале после того, как стало известно о планируемой операции главы Еврокомиссии и бывшего премьер-министра страны Жана-Клода Юнкера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Юнкер будет прооперирован 11 ноября из-за аневризмы аорты и не сможет выступить в качестве свидетеля в ходе судебного разбирательства в Люксембурге, который начнется 19 ноября.

Читайте также Президент Еврокомиссии пропустит саммит G7 из-за операции

Были отложены двенадцать слушаний по делу, по которому трех агентов разведки SREL Люксембурга обвиняют в использовании незаконных прослушиваний в 2007 году, когда Юнкер был премьер-министром.

"Прокуратура связывается с разными сторонами, чтобы предложить еще одну отсрочку судебного разбирательства, и все же надеется, что он сможет начаться хотя бы в этом году", - сказал агентству AFP источник в суде.

Рассмотрение дела по SREL было изначально запланировано на ноябрь 2017 года, но отложено из-за насыщенной программы Юнкера как чиновника ЕС в Брюсселе.

Прежде чем занять пост главы Еврокомиссии Юнкер был премьер-министром Люксембурга в течение 18 лет. Последствия скандала с SREL спровоцировали выборы, в результате которых он был отстранен от власти.