МЗС викликало посла Чехії через прийняття у Земана, той заявив про фейк

Міністерство закордонних справ України у четвер викликало чеського посла через "візит" прокремлівської кримськотатарської організації "Къирым бирлиги" до Чехії.

Як пише "Європейська правда", про це УНІАН повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко.

"31 жовтня до МЗС України було запрошено посла Чеської Республіки в Україні пана Радека Матулу. Чеському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку з відвіданням 30 жовтня керівником псевдокримськотатарської проросійської громадської організації "Къирым бирлиги" прийняття з нагоди національного свята Чеської Республіки та подальших публікацій цієї організації на власному сайті та в мережі Facebook", - заявила Зеленко.

За її словами, "посол Чехії в Україні наголосив, що згадана інформація є фейковою та не відповідає дійсності".

За словами Зеленко, чеський дипломат підкреслив, що представники " Къирым бирлиги " не були запрошені на офіційну частину прийняття та не мали жодного контакту з президентом Чеської Республіки".

Зеленко каже, що посол запевнив українську сторону у незмінності позиції Чехії стосовно анексії Криму та тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України.

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Як повідомляли чеські ЗМІ, президент Чехії Мілош Земан запросив на урочисте прийняття у Празькому граді представників невеликої кримськотатарської організації, лояльної Кремлю, і, за їх словами, визнав Крим частиною Росії.

Посольство України в Чехії висловило рішучий протест у зв'язку з інцидентом.

Речник президента Чехії Їржі Овчачек опісля заявив, що Мілош Земан продовжує вважати анексію Криму незаконною.