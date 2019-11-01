МИД вызвал посла Чехии из-за приема в Земана, тот заявил о фейке
Министерство иностранных дел Украины в четверг вызвало чешского посла из-за "визита" прокремлевской крымскотатарской организации "Къирым бирлигы" в Чехию.
Как пишет "Европейская правда", об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
"31 октября в МИД Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине господин Радек Матула. Чешскому дипломату был выражен решительный протест в связи с посещением 30 октября руководителем псевдокрымскотатарской пророссийской общественной организации "Къирым бирлигы" приема по случаю национального праздника Чешской Республики и дальнейшими публикациями этой организации на своем сайте и в сети Facebook", - заявила Зеленко.
По ее словам, "посол Чехии в Украине отметил, что данная информация является фейком и не соответствует действительности".
По словам Зеленко, чешский дипломат подчеркнул, что представители "Къирым бирлигы" не были приглашены на официальную часть приема и не имели никаких контактов с президентом Чешской Республики".
Зеленко говорит, что посол заверил украинскую сторону в неизменности позиции Чехии относительно аннексии Крыма и временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины.
Как сообщали чешские СМИ, президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшой крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, и, по их словам, признал Крым частью России.
Посольство Украины в Чехии выразило решительный протест в связи с инцидентом.
Представитель президента Чехии Иржи Овчачек позднее заявил, что Земан продолжает считать аннексию Крыма незаконной.