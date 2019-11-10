На півночі Сирії у підконтрольному Туреччині районі вибух: 8 загиблих

Вісім людей загинули у неділю в результаті вибуху бомби на північному сході Сирії у районі, контрольованому турецькими військами і їх союзниками — сирійськими повстанцями.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це повідомили в міністерстві оборони Туреччини. Інформацію надали також місцеві співробітники екстрених служб.

Турецьке міністерство звинуватило у бомбардуванні курдське ополчення YPG. За словами Туреччини, це сталося на південний схід від сирійського міста Тель-Абьяд, захопленого турецькими силами в ході військового наступу місяць тому.

Туреччина припинила свою військову операцію після домовленостей зі США і Росією, закликаючи до YPG відійти на відстань не менше 30 км від кордону Сирії з Туреччиною.

Село Сулук, де стався недільний вибух, розташоване приблизно за 10 км на південь від кордону. За словами співробітника місцевої екстреної служби, біля пекарні вибухнула маленький вантажівка.

Туреччина почала вторгнення, щоб очистити прикордонний район від сил YPG, яких Анкара вважає терористами через зв'язки з курдськими бойовиками на турецькій території.

Ердоган заявив, що і Москва, і Вашингтон не виконали свої зобов'язання відповідно до укладених минулого місяця угод про виведення YPG із зазначеної зони. Він заявив, що Туреччина може відновити наступ, якщо умови не будуть дотримані.