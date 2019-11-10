На севере Сирии в подконтрольном Турции районе взрыв: 8 погибших

Восемь человек погибли в воскресенье в результате взрыва бомбы на северо-востоке Сирии в районе, контролируемом турецкими войсками и их союзниками - сирийскими повстанцами.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в министерстве обороны Турции. Информацию предоставили также местные сотрудники экстренных служб.

Турецкое министерство обвинило в бомбардировке курдское ополчение YPG. По словам Турции, это произошло на юго-восток от сирийского города Тель-Абьяд, захваченного турецкими силами в ходе военного наступления месяц назад.

Турция прекратила свою военную операцию после договоренностей с США и Россией, призывая к YPG отойти на расстояние не менее 30 км от границы Сирии с Турцией.

Село Сулуки, где произошел воскресный взрыв, расположено примерно в 10 км к югу от границы. По словам сотрудника местной службы экстренной помощи, у пекарни взорвался маленький грузовик.

Турция начала вторжения, чтобы очистить пограничный район от сил YPG, которых Анкара считает террористами из-за связи с курдскими боевиками на турецкой территории.

Эрдоган заявил, что и Москва, и Вашингтон не выполнили свои обязательства в соответствии с заключенными в прошлом месяце соглашениями о выводе YPG с указанной зоны. Он заявил, что Турция может возобновить наступление, если условия не будут соблюдены.