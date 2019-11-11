Йоханнис победил в первом туре выборов президента Румынии

Президент Румынии Йоханнис победил в первом туре президентских выборов страны в воскресенье, 10 ноября, согласно подсчету голосов 99,99% голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.

Йоханнис получает 36,6%, а его ближайший конкурент, бывший премьер-министр от Социал-демократов Виорика Дэнчилэ - 23,7%.

Йоханнис заявил о победе в воскресенье вечером перед сторонниками в своем штабе. "Мы побили социал-демократов", - сказал 60-летний лидер.

"Но война не закончена. Мы должны сделать еще два шага вперед через две недели", - сказал он, имея в виду второй тур голосования 24 ноября.

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Дэнчилэ тем временем сказала, что "довольна" результатом, добавив: "Мы присутствуем во втором туре, я благодарю тех, кто проголосовал сердцем".

На третьем месте с около 13,9% оказался Дан Барна - представитель недавно сформированной проевропейской партии "Союз Сохрани Румынию".

После победы Йоханнис, известный активной борьбой со взяточничеством и поддержкой его действий Западом, сможет назначить главных прокуроров, которые будут решительно бороться с повсеместной коррупцией.

Переизбрания Йоханниса также может повысить шансы Либеральной партии сформировать коалиционное правительство после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.