Британия вчетверо увеличит квоту для сезонных работников из-за пределов ЕС

Правительство Великобритании раза увеличит годовую иммиграционную квоту для сезонных фермерских рабочих до 10 тысяч со следующего года для преодоления дефицита рабочей силы в секторе после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В настоящее время Великобритания позволяет ежегодно нанимать для работы на фермах 2500 людей из-за пределов Европейского Союза, но британские аграрии говорят, что этого мало.

Рабочие, которые приезжают из бедных стран ЕС, пока не сталкиваются с квотами, и ограничений на их количество нет.

"Наша система иммиграции должна отражать потребности сельского хозяйства. Важной частью этого будет расширение и продолжение схемы сезонных рабочих", - сказала министр сельского хозяйства Тереза ​​Вильер.

О расширении будет официально объявлено в рамках кампании Консервативной партии накануне национальных выборов 12 декабря.