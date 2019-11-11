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Британия вчетверо увеличит квоту для сезонных работников из-за пределов ЕС

Понедельник, 11 ноября 2019, 13:08

Правительство Великобритании раза увеличит годовую иммиграционную квоту для сезонных фермерских рабочих до 10 тысяч со следующего года для преодоления дефицита рабочей силы в секторе после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В настоящее время Великобритания позволяет ежегодно нанимать для работы на фермах 2500 людей из-за пределов Европейского Союза, но британские аграрии говорят, что этого мало.

Рабочие, которые приезжают из бедных стран ЕС, пока не сталкиваются с квотами, и ограничений на их количество нет.

"Наша система иммиграции должна отражать потребности сельского хозяйства. Важной частью этого будет расширение и продолжение схемы сезонных рабочих", - сказала министр сельского хозяйства Тереза ​​Вильер.

О расширении будет официально объявлено в рамках кампании Консервативной партии накануне национальных выборов 12 декабря.

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Великобритания Brexit
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