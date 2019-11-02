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У Боснії стався землетрус магнітудою 5,1

Субота, 2 листопада 2019, 17:26

Землетрус магнітудою 5,1 стався у центральній частині Боснії та Герцеговини і також відчувався поблизу Сараєво.

Як повідомляє "Європейська правда", поштовхи зафіксував Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Землетрус було зареєстровано о 15.13 за місцевим часом, а епіцентр був розташований у 85 кілометрах на північний захід від Сараєво, а точніше за 14 кілометрів від Турбета, у центральній Боснії та Герцеговині.

Землетрус стався на глибині п’яти кілометрів. Тремтіння відчувалося і в Баня-Луці. Поки немає інформації про руйнування або постраждалих..

Місцеві ЗМІ відзначають, що це найсильніший землетрус у Боснії та Герцеговині за останні роки.

Нагадаємо, у вересні землетрус магнітудою 5,6 та трохи слабший підземний поштовх після нього сколихнули албанське портове місто Дуррес. Це був найсильніший землетрус у країні за останні 30 років.

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