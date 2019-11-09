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Болтон знає невідомі деталі справи Трампа й України - лист юриста

Субота, 9 листопада 2019, 17:40

Юрист колишнього радника з питань національної безпеки президента США Джона Болтона у п'ятницю надіслав листа депутатам, у якому заявив, що Болтон знає "багато зустрічей та розмов" щодо дій Дональда Трампа стосовно України, про які учасники розслідування досі не знають.

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Демократи домагаються свідчень Болтона, але його адвокат Чарльз Купер заявив у листі, що Болтон не з'явиться, поки суд не ухвалить рішення про те, чому йому слід свідчити попри заперечення Білого дому.

Болтон відмовився прийти на слухання до Конгресу, його свідчення були заплановані на 7 листопада.

Фіона Хілл, колишній головний радник Трампа щодо Росії, минулого тижня повідомила законодавцям, що вона бачила "правопорушення" в американській зовнішній політиці і що Болтон спонукав її повідомити про свої побоювання юристу Ради національної безпеки.

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Хілл свідчила, що Болтон називав особистого адвоката Трампа Руді Джуліані "ручною гранатою", яка "збиралася всіх підірвати". Трамп наказував посадовцям саме з Джуліані скоординувати його наміри щодо України.

Трамп звільнив Болтона з посади свого радника з питань національної безпеки у вересні, після того як дав зрозуміти, що він "категорично не згоден" з багатьма пропозиціями Болтона. Болтон, однак, наполягав на тому, що він сам подав у відставку.

Наступного тижня мають початися перші відкриті слухання у справі імпічменту Трампа.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент та експосол США в Україні Марі Йованович з’являться у Конгресі 13 та 15 листопада.

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