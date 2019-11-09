Болтон знає невідомі деталі справи Трампа й України - лист юриста

Юрист колишнього радника з питань національної безпеки президента США Джона Болтона у п'ятницю надіслав листа депутатам, у якому заявив, що Болтон знає "багато зустрічей та розмов" щодо дій Дональда Трампа стосовно України, про які учасники розслідування досі не знають.

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Демократи домагаються свідчень Болтона, але його адвокат Чарльз Купер заявив у листі, що Болтон не з'явиться, поки суд не ухвалить рішення про те, чому йому слід свідчити попри заперечення Білого дому.

Болтон відмовився прийти на слухання до Конгресу, його свідчення були заплановані на 7 листопада.

Фіона Хілл, колишній головний радник Трампа щодо Росії, минулого тижня повідомила законодавцям, що вона бачила "правопорушення" в американській зовнішній політиці і що Болтон спонукав її повідомити про свої побоювання юристу Ради національної безпеки.

Хілл свідчила, що Болтон називав особистого адвоката Трампа Руді Джуліані "ручною гранатою", яка "збиралася всіх підірвати". Трамп наказував посадовцям саме з Джуліані скоординувати його наміри щодо України.

Трамп звільнив Болтона з посади свого радника з питань національної безпеки у вересні, після того як дав зрозуміти, що він "категорично не згоден" з багатьма пропозиціями Болтона. Болтон, однак, наполягав на тому, що він сам подав у відставку.

Наступного тижня мають початися перші відкриті слухання у справі імпічменту Трампа.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент та експосол США в Україні Марі Йованович з’являться у Конгресі 13 та 15 листопада.

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