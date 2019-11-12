Трамп обещает на этой неделе опубликовать текст самой первой беседы с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе опубликует стенограмму самого первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Чтобы и в дальнейшем оставаться самым открытым президентом в истории, я опубликую где-то на этой неделе стенограмму первого, а, следовательно, важнейшего телефонного разговора с президентом Украины", - написал Трамп в своем Twitter.
Очевидно, речь идет о телефонном разговоре в апреле, когда президент США поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.
Тогда бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Трамп пообещал в разговоре дальнейшую поддержку Украине по восстановлению территориальной целостности. Впрочем, официально у Белом доме о ходе разговора не сообщали.
Телефонный разговор президентов Зеленского и Трампа 25 июля вызвал беспокойство у неназванного информатора, который в итоге подал официальную жалобу, которая привела к началу расследования демократов об импичменте Дональда Трампа.