У Британії чоловіка ув’язнили за салют у День пам’яті полеглих

Жителя Британії ув’язнили на 16 тижнів за пускання феєрверків у День пам’яті полеглих у Першій світовій війні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Окружний суддя Марк Хедфілд сказав 38-річному Стюарту Поттсу, що він виявив "приголомшливу відсутність поваги до присутніх і тих, кого вшановували".

Поттс випустив два феєрверки, коли сотні людей поблизу кенотафу (символічної могили) в Солфорді почали двохвилинне мовчання на честь загиблих у війні.

Він сидів на карнизі вікна першого поверху занедбаного пабу, але після того як був запущений феєрверк, біля будівлі зібрався натовп розлючених ветеранів, намагаючись дістатися до нього. Дехто кидав у чоловіка дорожні конуси.

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Поліцейський перегородив вхід в паб, стримуючи натовп, поки не прибули додаткові правоохоронці, які затримали Поттса.

У понеділок він постав перед судом у Манчестері і був визнаний винним у пусканні салюту у громадському місті в порушення громадського спокою.

Чоловік сказав, що запустив феєрверки на знак пошани, але суддя не повірив йому.