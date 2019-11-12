В Британии мужчину посадили за салют в День памяти павших

Жителя Британии посадили на 16 недель за запуск фейерверков в День памяти павших в Первой мировой войне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Окружной судья Марк Хэдфилд сказал 38-летнему Стюарту Поттсу, что он проявил "потрясающее отсутствие уважения к присутствующим и тем, кого чествовали".

Поттс выпустил два фейерверка, когда сотни людей возле кенотафа (символической могилы) в Солфорде начали двухминутное молчание в память о погибших в войне.

Он сидел на карнизе окна первого этажа заброшенного паба, но после того как был запущен фейерверк, у здания собралась толпа разъяренных ветеранов, пытаясь добраться до него. Некоторые бросал в мужчину дорожные конусы.

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Полицейский перегородил вход в паб, сдерживая толпу, пока не прибыли дополнительные правоохранители, которые задержали Поттса.

В понедельник он предстал перед судом в Манчестере и был признан виновным в запуске салюта в общественном месте, нарушающем общественный порядок.

Мужчина сказал, что запустил фейерверки в знак уважения, но судья не поверил ему.