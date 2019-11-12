Лукашенко во вторник впервые за три года посетил с официальным визитом ЕС

Лидер Беларуси Александр Лукашенко во вторник посещает Австрию – впервые более чем за три года белорусский президент отправился с официальным визитом в страну ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Лукашенко встретится с президентом Австрии Александром ван дер Белленом во время своего первого официального визита в страну, который проходит после поездки предыдущего канцлера Австрии Себастьяна Курца в Беларусь в марте.

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Последний раз Лукашенко посещал ЕС в 2016 году. Тогда он приехал в Италию и Ватикан после того, как ЕС отменил большинство санкций против него, введенных с целью помочь укреплению прав человека.

С 2016 года Лукашенко неоднократно приглашали посетить ЕС, но до сих пор он отклонял эти приглашения.

Австрия – один из крупнейших источников прямых иностранных инвестиций в Беларуси после России.

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Лукашенко был в Австрии с частным визитом в 2002 году, когда приехал покататься на лыжах с семьей.

В последние годы Запад и Беларусь стремились улучшить отношения, в то время как Кремль настаивал на тесных отношениях между Москвой и Минском.

В последние месяцы Москва оказывает давление на Минск с целью более тесной интеграции. И хотя Лукашенко выступает за более тесные связи с Москвой, он отвергает идею откровенного объединения.