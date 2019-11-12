Французская полиция задержала 18 человек и освободила границу с Испанией от протестующих

Французская полиция задержала 18 участников прокаталонских протестов и применила перцовый газ и дубинки для отталкивания демонстрантов, которые более 24 часов блокировали главную точку пересечения границы между Францией и Испанией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Действия полиции во вторник привели к столкновениям, некоторые протестующие пострадали от перцового газа. В областной администрации сказали, что никто не пострадал при операции, которая продолжалась все утро.

Несколько сотен протестующих остались у переправы Ла-Йонкера, а каталонская региональная полиция из Испании стояла рядом.

Планируемый трехдневный протест начался в понедельник. Он был организован подпольной активистской группой под названием Tsunami Democràtic.

Протестующие установили на шоссе сцену и баррикады, перекрыв три полосы движения.

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Администрация региона Пиренеи-Ориенталь на юге Франции заявила, что операция по расчистке дороги была проведена в "тесном сотрудничестве с Испанией".

Шоссе A9-AP7, соединяющее Перпиньян во Франции с Барселоной в Испании, оставалось заблокированным во второй половине дня во вторник, но французский оператор автомагистрали "Винчи" заявил, что работает над тем, чтобы устранить препятствия, установленные протестующими, и надеется вскоре позволить восстановить движение.

Шоссе является ключевой магистралью для торговли и туризма между странами, и тысячи транспортных средств пытаются пересечь границу в другом месте. Минусовые температуры в некоторых местах усложняли путешествия во вторник.