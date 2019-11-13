Бундестаг 13 листопада розгляне законопроєкт щодо захисту "Північного потоку-2"

Бундестаг 13 листопада має розглянути законопроєкт про "поширення правил внутрішнього ринку газу на трубопроводи між державами-членами ЄС та державами – не членами ЄС"

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на порядок денний на сайті німецького парламенту.

Розгляд в другому і третьому читанні законопроєкту федерального уряду про внесення змін до Закону "Про енергетику" з метою реалізації Директиви ЄС 2019/692 "Про загальні правила внутрішнього ринку природного газу" запланований на 18:40 середи (за Києвом).

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада німецький Бундестаг мав розглянути внесений урядом законопроєкт, покликаний створити умови для виведення газогону "Північний потік-2" з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Таким чином це дозволило б прибрати останні перепони для завершення будівництва газопроводу і його запуску в експлуатацію.

Проте голосування зірвала ультраправа "Альтернатива для Німеччини", домігшись підтвердження відсутності кворуму у сесійній залі.

Про події довкола "Північного потоку-2" в німецькому парламенті читайте у статті - "Газова ніч у Бундестазі: чи вдасться Німеччині врятувати Nord Stream-2".