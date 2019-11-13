У Польщі затримали підозрюваних у плануванні нападів на мусульман

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало у Варшаві і Щецині двох людей, підозрюваних у підготовці нападів на мусульман із використанням вибухових речовин.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio 24.

Речник міністра, який координує роботу спеціальних служб, Станіслав Жарин повідомив, що операція стала результатом розслідування діяльності групи, яка планувала залякувати і нападати на мусульман у Польщі.

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За словами речника, затримання відбулось 10 листопада. Підозрюваних, серед іншого, звинуватили у підготовці до замаху.

"Було встановлено, що окрім утисків та переслідувань, група також планувала більш радикальні дії з використанням вогнепальної зброї та вибухових речовин", - повідомив Жарин.

Він додав, що зловмисники орієнтувались на теракти, скоєні Андерсом Брейвіком в 2011 році в Норвегії, Брентоном Таррантом в Новій Зеландії і Філіпом Мансхаусом в Норвегії цього року.