В Польше задержали подозреваемых в планировании нападений на мусульман

Агентство внутренней безопасности Польши задержало в Варшаве и Щецине двух человек, подозреваемых в подготовке нападений на мусульман с использованием взрывчатых веществ.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio 24.

Представитель министра, который координирует работу специальных служб, Станислав Жарин сообщил, что операция стала результатом расследования деятельности группы, которая планировала запугивать и нападать на мусульман в Польше.

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По словам спикера, задержание состоялось 10 ноября. Подозреваемых, среди прочего, обвинили в подготовке к покушению.

"Было установлено, что кроме притеснений и преследований, группа также планировала более радикальные действия с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ", - сообщил угли.

Он добавил, что злоумышленники ориентировались на теракты, совершенные Андерсом Брейвиком в 2011 году в Норвегии, Брентоном Таррантом в Новой Зеландии и Филиппом Мансхаусом в Норвегии в этом году.