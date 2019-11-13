Под Перемышлем осквернили могилы украинских воинов

Неизвестные злоумышленники осквернили братскую могилу украинских воинов на кладбище в селе Пикуличи под Перемышлем.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

На украинском военном кладбище в Пикуличах покоятся погибшие сечевые стрельцы - узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны 1920 года под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками против русских.

Однако в польских националистических и антиукраинских кругах эмоции вызывают могилы 47 воинов УПА, погибших в 1946-1947 годах в Бирче и Лишней.

Именно братская могила воинов УПА была разорена в конце октября. Неизвестные закрасили табличку белой и красной краской. Злоумышленники закрасили надгробия с фамилиями погибших солдат, а также высеченные гербы Украины на крестах.

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Помимо могилы воинов УПА, подобным образом осквернили еще как минимум одну могилу.

Журналисты получили фотографии оскверненной братской могилы якобы от человека с националистическими взглядами, который подчеркнул, что является "абсолютным противником уничтожения кладбищ - советских, немецких, украинских, любых". Он сообщил, что ранее получил фотографии от анонимного источника.

12 ноября, после получения фотографий, журналисты связались с городской администрацией в Перемышле с целью подтверждения вандализма. Представитель местных властей поехал на кладбище в Пикуличах, однако не обнаружил там следов краски - журналистам сказали, что кто-то ее уже ликвидировал.

Это не первый акт вандализма и осквернения братской могилы на кладбище в Пикуличах.

За предыдущие годы в Польше неизвестные неоднократно разоряли и уничтожали украинские места памяти и могилы. Ни в одном случае злоумышленники не были задержаны или наказаны.