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Глава МЗС Австрії відвідає Україну

Середа, 13 листопада 2019, 14:29

Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Александр Шалленберг 13-14 листопада з робочим візитом відвідає Україну.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України у середу.

У відомстві повідомили, що 14 листопада в МЗС відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України Вадима Пристайка та Австрії Александра Шалленберга.

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"Передбачається обговорення актуальних питань широкого спектру двосторонніх відносин, а також взаємодії двох держав в рамках міжнародних організацій", - зазначили у міністерстві.

Після двосторонньої зустрічі о 09:45 дипломати поспілкуються з пресою.

Як повідомлялось, уряд Австрії 6 листопада вирішив надати 500 тисяч євро Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і ще 500 тисяч євро австрійським неурядовим організаціям для пом'якшення надзвичайної ситуації в кризових регіонах України.

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