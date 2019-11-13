Глава МЗС Австрії відвідає Україну

Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Александр Шалленберг 13-14 листопада з робочим візитом відвідає Україну.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України у середу.

У відомстві повідомили, що 14 листопада в МЗС відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України Вадима Пристайка та Австрії Александра Шалленберга.

"Передбачається обговорення актуальних питань широкого спектру двосторонніх відносин, а також взаємодії двох держав в рамках міжнародних організацій", - зазначили у міністерстві.

Після двосторонньої зустрічі о 09:45 дипломати поспілкуються з пресою.

Як повідомлялось, уряд Австрії 6 листопада вирішив надати 500 тисяч євро Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і ще 500 тисяч євро австрійським неурядовим організаціям для пом'якшення надзвичайної ситуації в кризових регіонах України.