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Глава МИД Австрии посетит Украину

Среда, 13 ноября 2019, 14:29

Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг 13-14 ноября с рабочим визитом посетит Украину.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в среду.

В ведомстве сообщили, что 14 ноября в МИД состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины Вадима Пристайко и Австрии Александра Шалленберга.

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"Планируется обсуждение актуальных вопросов широкого спектра двусторонних отношений, а также взаимодействия двух государств в рамках международных организаций", - отметили в министерстве.

После двусторонней встречи в 09:45 дипломаты пообщаются с прессой.

Как сообщалось, правительство Австрии 6 ноября решило выделить 500 тыс. евро Международному комитету Красного Креста (МККК) и еще 500 тыс. евро австрийским неправительственным организациям для смягчения чрезвычайной ситуации в кризисных регионах Украины.

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