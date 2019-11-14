Україна має ключову геополітичну важливість для Європи - Варгеї

Кандидат Угорщини на посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення ЄС заявив, що Україна завжди отримуватиме його "особливу увагу" в разі затвердження на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Україна завжди отримуватиме мою особливу увагу. Вона має ключову геополітичну важливість для Європи. Ми продовжуватимемо підтримувати її незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та спроби закінчити конфлікт на Донбасі, а також будемо підтримувати реформи у верховенстві права та економіці", - заявив Олівер Варгеї на слуханнях у комітеті із закордонних справ Європарламенту.

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"Я хочу бачити посилене "Східне партнерство". На тлі обговорень щодо його майбутнього, я працюватиму над тим, щоб довгострокові пропозиції для "Східного партнерства" були представлені в правильний час перед самітом у Брюсселі у червні 2020 року", - зазначив Варгеї.

"Ми повинні використовувати всі наші засоби, зокрема групу Єврокомісії з підтримки України", - додав він.

Варгеї також відзначив рішучість України у здійсненні реформ.