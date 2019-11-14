Украина имеет ключевую геополитическую важность для Европы – Вархейи

Кандидат Венгрии на должность еврокомиссара по политике соседства и расширения ЕС заявил, что Украина всегда будет получать его "особое внимание" в случае утверждения в должности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Украина всегда будет получать мое особое внимание. Она играет ключевую геополитическую важность для Европы. Мы будем продолжать поддерживать ее независимость, суверенитет, территориальную целостность и попытки закончить конфликт на Донбассе, а также будем поддерживать реформы в верховенстве права и экономике", - заявил Оливер Вархейи на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента.

"Я хочу видеть усиленное" Восточное партнерство ". На фоне обсуждений относительно его будущего, я буду работать над тем, чтобы долгосрочные предложения для" Восточного партнерства "были представлены в правильное время перед саммитом в Брюсселе в июне 2020 года", - отметил Вархейи.

"Мы должны использовать все наши средства, в частности группу Еврокомиссии по поддержке Украины", - добавил он.

Вархейи также отметил решительность Украины в проведении реформ.