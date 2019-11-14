Варгеї: гібридні загрози і фейкові новини особливо впливають на Україну

ЄС повинен зосередити особливу увагу на допомозі Україні у протистоянні гібридним загрозам і, зокрема, дезінформації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на слуханнях у комітеті із закордонних справ Європарламенту заявив Олівер Варгеї, кандидат Угорщини на посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення ЄС.

"Ми запровадили підрозділ зі Стратегічних комунікацій у Європейській службі зовнішніх дій і вже зробили досить непогану роботу у протистоянні гібридним загрозам та фейковим новинам.

Я працюватиму з високим представником (Жозепом Боррелем. - Ред.), особливо в Україні, де, здається, цей феномен, який впливає також на громадськість, поширений найбільше", - зазначив він.

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"Я надам всі фінансові інструменти, щоб Україна могла боротися з цим феноменом", - додав Варгеї.

Угорського кандидата також запитали, чи не вплине на його роботу дружня до Кремля позиція уряду Віктора Орбана, на що той відповів, що не слідуватиме політиці жодної "національної лінії", як цього вимагає посада єврокомісара.

Варгеї також заявив, що Україна завжди отримуватиме його "особливу увагу" в разі затвердження на посаді.