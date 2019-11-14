Туск перед виборами закликав британців не здаватися у спробах зупинити Brexit

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав британських виборців не здаватися щодо припинення Brexit.

Про це він сказав під час виступу у Брюсселі на церемонії відкриття навчального року в Коледжі Європи, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Туск сказав, що хоче "сказати дещо, що я не наважився б сказати кілька місяців тому, оскільки мене могли б звільнити за те, що я був занадто відвертим".

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Він заявив, що Британія після Brexit стане "аутсайдером, другорядним гравцем" і що Brexit, ймовірно, ознаменує "реальний кінець Британської імперії".

"Вибори у Британії відбудуться за місяць. Чи можна все ще повернути? Ганна Арендт (відомий політолог-теоретик. - Ред.) вчила, що речі стають незворотніми лише тоді, коли люди починають так думати. Отже, єдині слова, які сьогодні приходять мені в голову, просто: не здавайтеся", - сказав Туск.

Він висловив впевненість, що тільки як частина об'єднаної Європи Британія може відігравати глобальну роль.

"Тільки разом ми можемо протистояти, без будь-яких комплексів, найбільшим державам цього світу. Насправді я можу сказати те саме про Німеччину чи Францію. І світ це знає", - сказав Туск.

Як відомо, 1 грудня завершуються повноваження Туска на посаді президента Європейської ради, його місце посяде бельгієць Шарль Мішель.